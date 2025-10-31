Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A1 Firenze Roma è stato riaperto il tratto tra Orte il bivio con la diramazione Roma nord verso Roma chiuso in precedenza per un incidente al km 525 e 300 che ha coinvolto due auto in prossimità di incidente si transita su una sola corsia al momento si registrano 10 km di coda tra Attigliano e Orte verso Roma in alternativa si consiglia uscita Orte percorrere la Superstrada E45 Orte Viterbo è successo della statale Cassia verso Roma da dove è possibile poi riprendere l'autostrada attraverso il raccordo anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino ancora code a tratti per traffico tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione Eur situazione analoga anche sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale est in direzione centro sul Raccordo Anulare in carreggiata interna al momento della circolazione si presenta nel complesso regolare ad eccezione dei rallentamenti tra classe B mentre l'esterno a codeine smaltimento a seguito di un precedente tamponamento ora in via di risoluzione tra lo svincolo per La Roma Fiumicino è la via del Mare più avanti poi si rallenta ma per traffico tra pietrusco lana e tra Messina e Tiburtina traffico ancora molto intenso sulla Flaminia tra Grottarossa i due punti in direzione di via del Foro Italico infine a sud della capitale disagi sulla Nettunense in prossimità del centro abitato di Pavona e poi tra Apri Campo di Carne in entrambi i casi nelle due direzioni chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino previsto per oggi 31 ottobre il termine dei lavori di ripavimentazione in Piazza di Porta Maggiore e piazzale labicano il servizio da Termini Centocelle sarà modificato anche questa sera con ultime corse da Centocelle alle ore 20:04 e da Termini alle ore 20:35 da domani sabato primo novembre tornerà regolare da Matteo Rossi e l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

