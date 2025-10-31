Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A1 Firenze Roma ancora chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Roma nord verso Roma per una precedente incidente al km 525 300 che ha coinvolto due auto in cosa l'incidente Sì e poi verifica un altro incidente al km 523 che ha coinvolto 4 camion all'uscita obbligatoria di Orte Dove Al momento si segnalano 8 km di coda a percorrere la E45 Orte Viterbo e successivamente la statale Cassia verso Roma da dove è poi possibile riprendere l'autostrada attraverso il raccordo anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino è stato rimosso il precedente incidente tra Parco Leonardo è l'aeroporto di Fiumicino indirizzo di quest'ultimo la circolazione è tornata scorrevole in direzione opposta invece code a tratti per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio prima posso anche le incidente sul tratto Urbano della A24 ma permangono ancora forti disagi lo svincolo per il raccordo anulare e la tangenziale est in direzione cioè troppi possiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna al momento la circolazione si presenta nel complesso regolare mentre in esterna si sono formati file a causa di un tamponamento tra lo svincolo per La Roma Fiumicino e la via del Mare più avanti poi si rallenta ma per traffico tra Tuscolana e tra Prenestina e Tiburtina abbiamo uno sguardo alle consolari traffico ancora molto intenso sulla famiglia tra Grottarossa e due ponti e sulla Salaria tra Villa Spada via dei Prati Fiscali in entrambi i casi in direzione delle centro ti chiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli alta velocità circolazione è tornata regolare in direzione Roma dopo un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Napoli Afragola i treni hanno subito ritardi fino a 120 minuti da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

