Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le autostrade sulla Firenze Roma chiuso il tratto tra Orte il video con la diramazione Roma nord verso Roma per una precedente incidente al km 525 300 che ha coinvolto due auto in coda l'incidente si è verificato un altro incidente al km 523 che ha coinvolto 4 camion uscita obbligatoria a Orte percorrere la E45 Orte Viterbo e successivamente la statale Cassia verso Roma all'interno del tratto chiuso si sono formati i 6 km di coda a chi si trova in prossimità degli incidenti si consiglia di uscire a Ponzano Romano seguire poi le indicazioni per Poggio Mirteto percorrere la provinciale 313 Passo Corese e successivamente la Salaria 4 dire e rientrare in autostrada a Roma nord o a Fiano Romano Inoltre è stata chiusa l'entrata di Ponzano Romano verso Firenze con entrata consigliata a Magliano Sabina sulla Roma gira un altro incidente sta causando rallentamenti tra Parco Leonardo è l'aeroporto di Fiumicino in direzione di quest'ultimo in ingresso nella capitale disagi anche sulle tratto Urbano della Roma Teramo tra Tor Cervara e la tangenziale est c'è anche in questo caso un tamponamento avvenuto Al km 4 e 900 tra fiorentini e Portonaccio che sulla diramazione Roma sud ma per traffico tra Torrenova e il raccordo anulare ci possiamo proprio sul Raccordo Anulare traffico in graduale aumento in particolare in carreggiata interna code a tratti da Casilina Ardeatina in esterna tra Prenestina e Centrale del Latte sempre per traffico intenso file sulla Flaminia tra Grottarossa e due ponti e sulla Salaria tra Villa Spa via dei Prati Fiscali in entrambi i casi in direzione del centro situazione analoga anche sulla statale Pontina tra Pomezia Nord via di Pratica in direzione del raccordo anulare chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli alta velocità la circolazione è rallentata in direzione Roma per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Napoli Afragola i treni subiscono ritardi fino a 40 minuti da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 07:25