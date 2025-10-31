Via Lucio Battisti a Molteno A 27 anni dalla scomparsa è giunto il momento di fare pace

Il Comune di Molteno intitolerà una via a Lucio Battisti. Il cantautore visse nel paese dell’Alta Brianza dal 1973 fino alla morte, avvenuta il 9 settembre del 1998. Via Lucio Battisti si troverà nel quartiere di Coroldo, dove il cantautore abitò con la moglie Grazia Letizia Veronese e il figlio Luca. "Con questo atto - ha spiegato il sindaco, Giuseppe Chiarella - abbiamo deciso ufficialmente l’intitolazione di un tratto della via Aldo Moro al nostro più illustre concittadino. Cogliamo l’occasione per ringraziare la signora Veronese, che ha espresso le proprie felicitazioni per questo riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Via Lucio Battisti“ a Molteno. A 27 anni dalla scomparsa è giunto il momento di fare pace

