Via Lucio Battisti a Molteno A 27 anni dalla scomparsa è giunto il momento di fare pace

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Molteno intitolerà una via a Lucio Battisti. Il cantautore visse nel paese dell’Alta Brianza dal 1973 fino alla morte, avvenuta il 9 settembre del 1998. Via Lucio Battisti si troverà nel quartiere di Coroldo, dove il cantautore abitò con la moglie Grazia Letizia Veronese e il figlio Luca. "Con questo atto - ha spiegato il sindaco, Giuseppe Chiarella - abbiamo deciso ufficialmente l’intitolazione di un tratto della via Aldo Moro al nostro più illustre concittadino. Cogliamo l’occasione per ringraziare la signora Veronese, che ha espresso le proprie felicitazioni per questo riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

via lucio battisti a molteno a 27 anni dalla scomparsa 232 giunto il momento di fare pace

© Ilgiorno.it - “Via Lucio Battisti“ a Molteno. A 27 anni dalla scomparsa è giunto il momento di fare pace

Altre letture consigliate

via lucio battisti molteno“Via Lucio Battisti“ a Molteno. A 27 anni dalla scomparsa è giunto il momento di fare pace - Dopo il contenzioso per il festival bloccato e il trasferimento della salma ora sono tutti d’accordo. Come scrive ilgiorno.it

via lucio battisti moltenoMolteno: nascerà Via Lucio Battisti dedicata al cantante - Via Lucio Battisti: a Molteno nascerà un’arteria dedicata al celebre cantautore italiano che, per parte della sua ... Lo riporta casateonline.it

via lucio battisti moltenoMolteno dedica una via a Lucio Battisti, nel “suo” quartiere - Il cantautore abitò nel Comune della Brianza lecchese dal 1973 fino alla morte, avvenuta il 9 settembre del 1998. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Lucio Battisti Molteno