Via libera a trenta tirocini di inclusione sociale per persone fragili

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Sant’Arpino, in collaborazione con la Projenia Società Cooperativa Sociale, ha pubblicato l’avviso per la selezione di trenta tirocini di inclusione sociale destinati a persone fragili o vulnerabili, prese in carico dai servizi sociali o sanitari.I tirocini, che avranno una durata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

