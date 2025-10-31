Via libera a trenta tirocini di inclusione sociale per persone fragili
Il Comune di Sant’Arpino, in collaborazione con la Projenia Società Cooperativa Sociale, ha pubblicato l’avviso per la selezione di trenta tirocini di inclusione sociale destinati a persone fragili o vulnerabili, prese in carico dai servizi sociali o sanitari.I tirocini, che avranno una durata. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ibis sacro nel mirino, trenta iscritti al piano di contenimento Corso di formazione a Novara con esperti dopo il via libera agli abbattimenti Articolo di ROBERTO LODIGIANI su La Stampa https://www.lastampa.it/novara/2025/10/28/news/ibis_sacro_nel_mirino_tr - facebook.com Vai su Facebook