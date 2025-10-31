Via Fiorentina vale oro La variazione di bilancio che sana gli arretrati e punta sul maxi cantiere
di Gaia Papi AREZZO Un milione e mezzo di euro in più per il bilancio comunale. È stato l’assessore Alberto Merelli ieri a illustrare in consiglio la variazione, sottolineando l’origine delle risorse: 625.000 euro derivanti dagli affitti corrisposti dalla provincia, 300.000 euro dall’incremento delle entrate Imu e 150.000 euro dal recupero dell’evasione fiscale, una cifra complessiva che consente di finanziare una serie di interventi già programmati e altre iniziative aggiuntive. Come verranno spesi questi fondi? Tra le principali destinazioni figurano 104.000 euro per interventi sulle strade, con lavori che interesseranno varie vie della città per migliorarne sicurezza e viabilità, e 170. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
@qn_lanazione sta con #Pioli: “Ha responsabilità enormi, ma vale anche per i giocatori” #Fiorentina - X Vai su X
Due giorni con la tribù a spasso per la Val Fiorentina, uno dei miei luoghi del cuore, dove il Pelmo si incontra con la Civetta, dove l’autunno incontra l’inverno, dove il mio cuore e la mia anima incontrano quelle della montagna ? Che posto speciale ? - facebook.com Vai su Facebook
La Fiorentina vince il derby dell'Arno contro l'Empoli: la prova del 9 viola vale tre punti d’oro - La vittoria nel derby dell’Arno infatti permette alla Fiorentina di conquistare il nono risultato utile consecutivo e, soprattutto, mantenere vivo il sogno ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it