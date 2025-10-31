Via della Cinta Esterna finisce con la moto contro un muro dopo lo scontro con un furgone | è grave
Sono gravi le condizioni di un motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale in via della Cinta Esterna nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 31 ottobre. Secondo quanto ricostruito, il mezzo a due ruote si è scontrato con il furgone di una ditta e a causa dell'impatto il conducente è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
