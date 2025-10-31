Via Cristoforo Capone al buio da più di dieci giorni | la denuncia dei residenti
Da più di dieci giorni, via Cristoforo Capone a Fratte, è completamente al buio. L’impianto di pubblica illuminazione, infatti, è inattivo, probabilmente a causa di un guasto. Nonostante i ripetuti solleciti da parte dei residenti, nulla è cambiato. L'auspicio è che la società addetta alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
