Via Cesare Battisti incendio in un appartamento | tre persone intossicate

Paura in via Cesare Battisti per un incendio divampato all'interno di un appartamento di una palazzina di due piani al civico 18 nella mattina di oggi, venerdì 31 ottobre. L'intero edificio è stato fatto evacuare dai vigili del fuoco, prontamente giunti sul posto insieme alle ambulanze di Croce. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

