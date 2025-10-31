Vetta per due Conte e Gasp oltre gli ostacoli

Il segreto sta nel manico. Se Napoli e Roma volano in testa al campionato, il merito è soprattutto di quei due Vecchi Fusti: Conte e Gasperini. Sono capitani di lungo corso, eredi di un calcio all’italiana che hanno rinfrescato con le loro idee tattiche e la capacità di adattarsi nelle situazioni critiche. Non è un caso che si trovino lassù, anche se gli uomini-gol di Napoli e Roma devono ancora esprimere il loro vero potenziale. Conte ha perso subito Lukaku e ha avuto Hojlund a singhiozzo, mentre Lucca studia da centravanti “totale”, provando e riprovando i movimenti richiesti da Mister Intensità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vetta per due. Conte e Gasp oltre gli ostacoli

