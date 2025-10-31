Vetta per due Conte e Gasp oltre gli ostacoli

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segreto sta nel manico. Se Napoli e Roma volano in testa al campionato, il merito è soprattutto di quei due Vecchi Fusti: Conte e Gasperini. Sono capitani di lungo corso, eredi di un calcio all’italiana che hanno rinfrescato con le loro idee tattiche e la capacità di adattarsi nelle situazioni critiche. Non è un caso che si trovino lassù, anche se gli uomini-gol di Napoli e Roma devono ancora esprimere il loro vero potenziale. Conte ha perso subito Lukaku e ha avuto Hojlund a singhiozzo, mentre Lucca studia da centravanti “totale”, provando e riprovando i movimenti richiesti da Mister Intensità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

vetta per due conte e gasp oltre gli ostacoli

© Sport.quotidiano.net - Vetta per due. Conte e Gasp oltre gli ostacoli

Argomenti simili trattati di recente

vetta due conte gaspVetta per due. Conte e Gasp oltre gli ostacoli - Se Napoli e Roma volano in testa al campionato, il merito è soprattutto di quei due Vecchi Fusti: Conte e Gasperini. sport.quotidiano.net scrive

Roma e Napoli, vetta per due. Corriere dello Sport in apertura: "Gasp è il più uno" - "Gasp è il più uno" scrive il Corriere dello Sport in apertura soffermandosi sulle vittorie di Napoli e Roma rispettivamente contro. Scrive tuttomercatoweb.com

vetta due conte gaspI due volti di Conte: i numeri delle sue squadre nelle coppe contro quelli in campionato - Al termine di quel campionato resta, peraltro, scolpita nella pietra la famosa frase del ristorante ("con 10 ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vetta Due Conte Gasp