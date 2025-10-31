Vertenza Celli Group di Pozzuoli | Antonio Caso M5S interroga il Governo

Caso (M5S): “Celli Group, interrogazione al Governo: difendere i lavoratori e lo stabilimento di Pozzuoli”. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Vertenza dipendenti comunali, siglata intesa | La UIL FPL apprezza l'avvio del confronto diretto con il Sindaco, ma denuncia ritardi e criticità nella gestione: "Questioni fondamentali come produttività e avanzamenti non possono attendere uno

POZZUOLI/ Giorno e notte nella fabbrica che vogliono chiudere: va avanti la protesta di 18 dipendenti della Celli Group - POZZUOLI – «È intenzione dell'azienda accorpare i siti allo scopo di razionalizzare i costi e i ricavi» motivo per cui i lavoratori di Pozzuoli dovrebbero trasferirsi a Rimini senza garanzie per il lo ...

Posti a rischio, occupata la Celli Group a Pozzuoli - Hanno trascorso la prima notte in fabbrica gli operai della Celli group, e promettono di andare avanti a oltranza con sciopero e occupazione dello stabilimento di Pozzuoli.

Lavoratori Celli Group in presidio a Napoli contro la crisi "pilotata" - I dipendenti occupano il sito e domani scendono in piazza Dopo l'acquisizione di CAB, la Celli Group annuncia una crisi al sito di Pozzuoli Napoli.