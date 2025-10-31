Verso Milan-Roma recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Roma, Massimiliano Allegri può sorridere in vista del big match contro i giallorossi in programma domenica sera a San Siro: il tecnico rossonera recupera un attaccante. Le ultime sugli infortunati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

verso milan roma recupero importante per allegri le ultime in vista del big match contro i giallorossi

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Roma, recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

verso milan roma recuperoVerso Milan-Roma: problema all'anca per Leao, Pulisic ci prova per la panchina? - Il Milan si avvicina al big match di domenica sera contro la Roma con più di un problema in termini di infortuni: Jashari ed Estupiñan sono tornati in gruppo, col primo che, però, difficilmente sarà a ... Lo riporta sport.sky.it

verso milan roma recuperoVerso Milan-Roma, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini - Alla vigilia del big match contro i rossoneri il tecnico giallorosso parlerà ai cronisti dalla sala stampa del Centro Sportivo di Trigoria ... ilromanista.eu scrive

@ML – Milan: doppio recupero per Allegri, ma gli infortunati sono cinque - Ecco il punto in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica sera C’è il rientro in gruppo di Ardon Jashari. Scrive milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Milan Roma Recupero