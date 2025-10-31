Verso Milan-Roma recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi
Milan-Roma, Massimiliano Allegri può sorridere in vista del big match contro i giallorossi in programma domenica sera a San Siro: il tecnico rossonera recupera un attaccante. Le ultime sugli infortunati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Milan, verso la Roma con tanti enigmi. #Calciomercato, chi al posto del ‘Bebote’ #Gimenez? - facebook.com Vai su Facebook
MN - Verso Milan-Pisa: possibile occasione per De Winter in difesa al posto di Tomori - X Vai su X
Verso Milan-Roma: problema all'anca per Leao, Pulisic ci prova per la panchina? - Il Milan si avvicina al big match di domenica sera contro la Roma con più di un problema in termini di infortuni: Jashari ed Estupiñan sono tornati in gruppo, col primo che, però, difficilmente sarà a ... Lo riporta sport.sky.it
Verso Milan-Roma, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini - Alla vigilia del big match contro i rossoneri il tecnico giallorosso parlerà ai cronisti dalla sala stampa del Centro Sportivo di Trigoria ... ilromanista.eu scrive
@ML – Milan: doppio recupero per Allegri, ma gli infortunati sono cinque - Ecco il punto in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica sera C’è il rientro in gruppo di Ardon Jashari. Scrive milanlive.it