Verratti | In Italia c’è una parte di calcio malata ed egoista non fanno giocare i giovani per salvare la loro pelle

Marco Verratti, che ora milita nel club di Doha Al Duhail, ha rilasciato un’intervista a Footmercato sul suo ex club, il Psg, l’addio di Gigio Donnarumma e i Mondiali 2026. L’intervista a Verratti. Giochi in Qatar da più di due anni. Eri all’Al Arabi e ora indossi la maglia dell’Al Duhail. Com’è stata la tua integrazione nel calcio qatariota? «Sono molto felice, sono passati due anni e mezzo e mi sento sempre meglio. È un posto incredibile dove tutto va un po’ più lentamente. E’ quello di cui avevo bisogno. Mi godo molto di più la famiglia. Sono davvero felice qui, anche dal punto di vista calcistico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Verratti: «In Italia c’è una parte di calcio malata ed egoista, non fanno giocare i giovani per salvare la loro pelle»

