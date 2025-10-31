Verona niente maschere di Halloween a scuola | protestano i genitori

Tgcom24.mediaset.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione della nuova preside è stata una doccia fredda per i genitori che si sono ritrovati senza libertà di poter far travestire i figli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

verona niente maschere di halloween a scuola protestano i genitori

© Tgcom24.mediaset.it - Verona, niente maschere di Halloween a scuola: protestano i genitori

Argomenti simili trattati di recente

verona maschere halloween scuolaHalloween 2025, in provincia di Verona è vietato mascherarsi a scuola: i genitori protestano - L’assessora: «Manca il dialogo, è un peccato che i genitori non abbiano voluto confrontarsi con la dirigente soclastica» ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

verona maschere halloween scuolaA Verona per Halloween il Festival delle Lumere - Forte Gisella, in via Mantovana 117 a Verona, apre le sue porte per due giornate dedicate alla magia e al mistero con il Festival delle Lumere, un evento gratuito pensato per grandi e piccini. veronasera.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Verona Maschere Halloween Scuola