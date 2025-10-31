Verona Inter Sky o Dazn? Ecco dove vedere la gara
Verona Inter Sky o Dazn. Dopo il convincente 3-0 rifilato alla Fiorentina e la ritrovata fiducia, l’Inter di Cristian Chivu torna subito in campo per la 10ª giornata di Serie A Enilive. I nerazzurri affronteranno l’Hellas Verona nel lunch match di domenica 2 novembre, con fischio d’inizio alle 12:30 allo stadio Marc’Antonio Bentegodi. L’obiettivo è chiaro: dare continuità al successo di San Siro e restare in scia delle capoliste. Dall’altra parte, il Verona di Paolo Zanetti cerca una scossa dopo un avvio di stagione difficile, ancora senza vittorie. Verona Inter Sky o Dazn? Dove vedere la gara. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
