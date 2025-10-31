Verona Inter fiducia a Sucic e possibile turnover | Chivu pensa a Carlos Augusto e Bonny dal 1’! Le ultime

Inter News 24 Verona Inter, Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce, De Vrij di nuovo titolare al centro della difesa: quali sono le prime idee in vista del match. Dopo la vittoria convincente contro la Fiorentina, l’Inter è pronta a tornare in campo domenica alle 12.30 al Bentegodi contro il Verona. Un match da non sottovalutare per i nerazzurri di Cristian Chivu, che devono gestire le energie in vista dell’impegno di Champions League contro il Kairat. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico interista starebbe valutando alcuni cambi di formazione, pur mantenendo intatta l’ossatura principale della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

