Verona-Inter domenica 02 novembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici
Nel lunch match domenicale del decimo turno del campionato di Serie A si gioca al Bentegodi e sono di fronte Verona e Inter. I nerazzurri stanno vivendo un ottimo momento di forma visto che hanno ottenuto ben otto vittorie nelle ultime nove gare ufficiali, compresa quella di qualche giorno fa contro la Fiorentina. La squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
E così fu. Portiamoci avanti: alla decima giornata non è MAI accaduto che, non 4, ma 3 squadre siano rimaste a quota zero vittorie. Il prossimo turno: Verona-Inter, Fiorentina-Lecce, Torino-Pisa e Sassuolo-Genoa. Se almeno 2 squadre non vincono è di nuovo - X Vai su X
FcInterNews.it. . Spazio ancora a commenti e analisi di Inter-Fiorentina 3-0. Buone notizie da Appiano per Chivu, Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo e mette nel mirino il Verona. Non si placano le polemiche sulla classe arbitrale. ? Nuovo allo streaming o - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Inter pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Inter degli esperti di CalcioMercato con un focus sulla chicca sul risultato esatto. Riporta calciomercato.com
Verona-Inter, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano - L’Inter si prepara a scendere in campo a Verona contro l’Hellas: sarà goleada nerazzurra? Scrive msn.com
HELLAS VERONA - Tre assenze per Zanetti nel match contro l'Inter - Allenamento pomeridiano per il Verona in attesa del turno casalingo di domenica all'ora di pranzo contro l'Inter. Si legge su napolimagazine.com