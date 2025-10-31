Verona Inter Chivu valuta il turnover in vista della Champions | le probabili formazioni del Bentegodi
Inter News 24 Verona Inter, sfida delicata per i nerazzurri dopo il 3-0 sulla Fiorentina. Zanetti alle prese con diversi dubbi di formazione. Domenica 2 novembre alle 12:30 l’ Inter tornerà in campo per la decima giornata di Serie A, affrontando fuori casa l’ Hellas Verona. I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano dal convincente 3-0 rifilato alla Fiorentina, mentre i gialloblù di Paolo Zanetti cercano riscatto dopo la sconfitta per 3-1 contro il Como, arrivata dopo due pareggi consecutivi. Verona in emergenza: Nunez e Akpa-Akpro restano in dubbio. I veneti non attraversano un momento facile e devono fare i conti con alcuni problemi fisici. 🔗 Leggi su Internews24.com
