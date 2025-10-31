Verona Inter Chivu conferma Sucic | la probabile formazione

Inter News 24 Verona Inter, le ultime in vista della nona giornata di Serie A in programma al Bentegodi per la squadra di Chivu. I dettagli. L’ Inter torna subito in campo dopo il netto successo contro la Fiorentina. Domenica alle 12.30 i nerazzurri di Cristian Chivu faranno visita all’ Hellas Verona allo stadio Bentegodi, in una sfida che precede l’impegno di Champions League contro il Kairat. Il tecnico rumeno sta valutando alcune rotazioni per gestire al meglio le energie della squadra in un periodo fitto di impegni. In difesa dovrebbero essere confermati Akanji e Bastoni, mentre al centro è pronto a riprendersi una maglia da titolare De Vrij, rimasto inizialmente a riposo contro i viola. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Verona Inter, Chivu conferma Sucic: la probabile formazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Verona-Inter, arbitra Doveri. Torna Abisso Avar come in Juventus-Inter H. VERONA – INTER h. 12.30 ARBITRO: DOVERI LO CICERO – VECCHI IV: COLLU VAR: AURELIANO AVAR: ABISSO - X Vai su X

? Inter, si rivede Thuram: le condizioni e cosa filtra per il Verona - facebook.com Vai su Facebook

Verona-Inter: Dimarco, Dumfries, Calha, Lautaro, Bonny e Pio Esposito, chi gioca e chi no - Tutto pronto per l'inizio della 10^ giornata di campionato, la quale vedrà opposte Verona e Inter. Da fantamaster.it

Sky – Inter, fiducia a Sucic. Novità in tutti i reparti: le ultime sulla formazione - Chivu potrebbe fare qualche cambio in vista della sfida di domenica alle 12. Secondo msn.com

Probabili formazioni Verona-Inter: Orban e Bonny dal 1', le sensazioni su Dimarco - Le possibili scelte di Zanetti e Chivu per la sfida della 10^ giornata di Serie A ... Scrive fantamaster.it