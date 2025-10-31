Verissimo gli ospiti dell’1 e 2 novembre 2025

31 ott 2025

Doppio appuntamento. La puntata di sabato si aprirà con Nicoletta Mantovani, che presenterà “Pavarotti 90”, il grande tributo che Canale 5 trasmetterà il 5 novembre per celebrare, a 90 anni dalla nascita, il Maestro Luciano Pavarotti. In studio anche Caterina Murino, che racconterà la gioia di essere diventata mamma del piccolo Demetrio Tancredi, dopo un lungo percorso personale. Spazio poi al mondo dei sentimenti con Rosario Guglielmi, pronto a replicare alle dichiarazioni dell’ex fidanzata Lucia Ilardo, ospite nella puntata di sabato scorso. I due avevano partecipato insieme a “Temptation Island”, mettendo alla prova la loro relazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

