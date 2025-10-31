Verissimo | da Nicoletta Mantovani a Evelina Sgarbi ecco chi sono gli ospiti dell’1 e 2 novembre
Milano, 31 ottobre 2025 – Le puntate di ‘Verissimo’ di sabato 1 e domenica 2 novembre saranno, come sempre, ricche di ospiti ed emozioni. Volti noti della tv e dello sport sono pronti a raccontarsi. Le grandi storie d’amore e i percorsi di vita fatti di dolore e speranza saranno al centro di tutte le interviste. Ecco chi vedremo nel primo fine-settimana di novembre. Sabato 1 novembre: chi ci sarà. La puntata di sabato 1 novembre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Nicoletta Mantovani e con lei racconterà di ‘Pavarotti 90’, il tributo che il 5 novembre andrà in onda su Canale5 e sarà dedicato ai 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
