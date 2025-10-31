Verifica dell’età per i siti a luci rosse | dal 12 novembre le nuove regole italiane di protezione dei minori
A partire dal 12 novembre, l'accesso ai siti pornografici in Italia diventerà significativamente più rigido. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha imposto l'implementazione di un sistema obbligatorio di verifica dell'età attraverso un soggetto terzo indipendente e certificato. Quarantotto portali tra i più diffusi saranno obbligati a implementare lo sbarramento di accesso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
