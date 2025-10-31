Verdellino al via l’iter per la Rsa da 15 milioni | assunzioni e vantaggi per i residenti
Verdellino. Sorgerà nel cuore del paese, in un’area da 25mila metri quadrati circoscritta tra via Africa e via Oleandri, al confine con Zingonia, la nuova Rsa da 120 post i. La giunta comunale ha di fatto approvato in queste ore una delibera di indirizzo per recepire la proposta presentata da una società privata già attiva nel settore sociosanitario con due strutture in provincia di Bergamo: una ad Albano Sant’Alessandro e l’altra a Treviolo. La residenza accoglierà ospiti autosufficienti, non autosufficienti e pazienti affetti da Alzheimer. Sono inoltre previsti un centro di riabilitazione, spazi per la fisioterapia, ambulatori e poliambulatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
