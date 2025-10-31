Verde urbano il Comune incontra le associazioni | Sì a un confronto onesto rifiutiamo polemiche strumentali

Nuovo confronto, martedì 28 ottobre, a Palazzo Gambacorti tra l'Ufficio verde del Comune e le associazioni ambientaliste cittadine. Il Comune, rappresentato dall’assessore al verde urbano Virginia Mancini e dal dirigente Fabio Daole, insieme ad agronomi e tecnici dell’Ufficio verde, ha raccolto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tra qualche giorno inizieranno nuovi interventi di potature e manutenzione del verde pubblico. Dopo il primo step, avviato a febbraio e concluso a ridosso dell’estate, proseguiamo con il piano di cura e sicurezza del nostro verde urbano. In questa nuova fase i - facebook.com Vai su Facebook

Incrementare il verde urbano, salute e scuole: come 5mila vite possono essere salvate ogni anno aumentando del 5% gli alberi nelle città in Europa - X Vai su X

Nuovi parcheggi ad Acilia Sud, il Comune incontra i comitati: "Incontro proficuo, andiamo avanti" - L'assessora Segnalini: "Un tassello importante nel potenziamento dell’intermodalità e nella creazione di spazi pubblici più sostenibili" ... Riporta romatoday.it

Verde urbano e fondi: "Chiarezza sulle spese" - Interventi straordinari al verde urbano a carico del Comune, è questo il tema dell’interpellanza presentata dalla consigliere Anna Zonari, presidente gruppo consiliare La Comune di Ferrara. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Verde urbano: costi e rischi tra alberi da monitorare, curare, abbattere e potare. La situazione nel Levante - Lo schianto di una palma, lo scorso 12 marzo in piazza Paolo Da Novi, a Genova, è costato la vita a Francesca Testino. Come scrive ilsecoloxix.it