Venezuela Usa pronti per attacco imminente contro installazioni militari del cartello della droga Soles | Nel mirino porti basi e piste aeree

Dopo averlo annunciato nel corso di una round table lo scorso 24 ottobre, l'amministrazione Trump sarebbe pronta a dare l'ok ad una massiccia operazione via terra contro le basi militari collegate al Cartel de los Soles del presidente venezuelano Maduro Il governo del Presidente Usa Donald Tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, Usa pronti per "attacco imminente" contro installazioni militari del cartello della droga Soles: "Nel mirino porti, basi e piste aeree"

