Venezuela Trump nega l’attacco imminente ma Maduro corre ai ripari | ha chiesto aiuto a Putin Xi e Pezeshkian

Donald Trump ha smentito le indiscrezioni del Wall Street Journal secondo cui gli Stati Uniti starebbero preparando un attacco imminente nei confronti del Venezuela di Nicolas Maduro. Il presidente Usa è stato incalzato da alcuni cronisti sulle sue intenzioni in riferimento al Paese sudamericano ed ha negato con certezza un’azione simile. Le sue parole giungono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezuela, Trump nega l’attacco imminente ma Maduro corre ai ripari: ha chiesto aiuto a Putin, Xi e Pezeshkian

