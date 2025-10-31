Venezuela Trump frena | Non sto valutando attacchi | Shutdown Usa stop ai voli all' aeroporto Jfk
Il leader della Casa Bianca: "Faremo test nucleari se altri Paesi li faranno". Onu: "Inaccettabili i raid americani nel mar dei Caraibi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Escalation di tensione, nella guerra di Trump al #narcotraffico. Washington avrebbe già scelto gli obiettivi per un’imminente ondata di raid in territorio venezuelano. #Maduro avrebbe chiesto aiuto alla Russia di Putin. #Tg1 Giorgio Demetrio - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela, #Trump nega di voler attaccare il Paese. Cosa sta succedendo - X Vai su X
"Gli Usa pronti a raid in Venezuela", ma Trump frena - Gli Usa pronti a colpire le basi narcos in Venezuela, compresi siti militari del regime di Maduro usati per il contrabbando della droga. Come scrive msn.com
'Gli Usa pronti a colpire in Venezuela' ma Trump frena - E quella che era iniziata come una guerra degli Stati Uniti ai narcotrafficanti venezuelani potrebbe trasformarsi nell'ennesimo fronte di conflitto ... Da ansa.it
"Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela": Trump indica gli obiettivi, ma poi frena - Le forze militari statunitensi sono pronte all'azione, nel mirino porti e strutture militari. Come scrive today.it