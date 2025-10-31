Venezuela prossimo fronte di guerra? La lotta ai Narcos di Trump è una scusa

31 ott 2025

Con la scusa della lotta ai Narcos, gli Usa stanno preparando un massiccio attacco al Venezuela, paese ricco di materie prime. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

Venezuela prossimo fronte di guerra? La lotta ai Narcos di Trump è una scusa

