Venezuela prossimo fronte di guerra? La lotta ai Narcos di Trump è una scusa
Con la scusa della lotta ai Narcos, gli Usa stanno preparando un massiccio attacco al Venezuela, paese ricco di materie prime. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Altre letture consigliate
C’è una prima data: il prossimo 19 ottobre potrebbero arrivare a Roma delegati del presidente Maduro per assistere in Vaticano alla canonizzazione dei primi due cittadini del Venezuela. Occasione in cui potrebbe esserci un incontro con le autorità italiane - X Vai su X
L’attuale tregua commerciale Usa sarebbe dovuta scadere il mese prossimo, con il rischio che un mancato accordo avrebbe scatenato tariffe doganali Usa superiori al 100% contro i prodotti cinesi e ritorsioni cinesi della stessa entità contro quelli statunitensi. - facebook.com Vai su Facebook
Fino a dove arriva il fronte dei Caraibi - Il ruolo di Marco Rubio, le armi russe a Maduro e le scelte ucraine a Cuba. Come scrive ilfoglio.it
Tensione Usa-Venezuela, l’esperto: “Guerra alla droga un pretesto, Trump vuole il controllo dell’America Latina” - Secondo Mattia Diletti, dietro il pretesto della guerra alla droga c’è la volontà di destabilizzare i governi non allineati e contenere l’influenza ... Segnala fanpage.it
Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela. Caracas: “Ci prepariamo a una minaccia militare” - La USS Gravely arriva a Trinidad mentre Trump intensifica la pressione militare su Caracas con l'accusa di narcotraffico ... Scrive ilfattoquotidiano.it