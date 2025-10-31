Venezuela nel mirino di Trump Il presidente ha individuato i siti militari da bombardare
Roma, 31 ottobre 2025 - Nonostante Nicolas Maduro abbia annunciato nuove operazioni delle forze armate venezuelana contro i narcos, Donald Trump tira dritto ed avrebbe già individuato obiettivi da bombardare in Venezuela, tra cui strutture e aeroporti militari sospettati di essere utilizzati per il traffico di droga. Secondo il Wall Street Journal, informato da funzionari statunitensi, il presidente Usa non ha ancora deciso se mandare questo chiaro messaggio a Maduro: fatti da parte. Le precedenti azioni militari Usa contro i narcos sono però state condannate dall'Onu. "Sono inaccettabili. Gli Stati Uniti devono fermarli e prendere tutte le misure necessarie per prevenire esecuzioni extragiudiziali di persone a bordo di queste imbarcazioni, indipendentemente dai reati penali di cui sono accusati", ha affermato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
