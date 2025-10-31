Venezuela media | Usa pronti a lanciare attacchi su siti militari

L’amministrazione Trump ha deciso di attaccare le installazioni militari all’interno del Venezuela e gli attacchi potrebbero verificarsi in qualsiasi momento. Lo hanno riferito al Miami Herald fonti a conoscenza della situazione. Gli attacchi pianificati, riportati anche dal Wall Street Journal, cercheranno di distruggere le basi militari utilizzate dal cartello della droga Soles che, secondo gli Stati Uniti, è guidato dal presidente venezuelano Nicolas Maduro e gestito da esponenti di spicco del suo regime. Fonti hanno riferito all’Herald che gli obiettivi, che potrebbero essere colpiti per via aerea nel giro di pochi giorni o addirittura ore, mirano anche a decapitare la gerarchia del cartello. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, media: “Usa pronti a lanciare attacchi su siti militari”

