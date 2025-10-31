Venezuela media | Attacco Usa potrebbe essere questione di ore individuati obiettivi militari
(Adnkronos) – L'Amministrazione Trump ha preso la decisione di attaccare obiettivi militari all'interno del Venezuela e i raid potrebbero scattare in qualsiasi momento. Lo hanno riferito fonti informate al Miami Herald, mentre gli Usa si preparano alla fase successiva della loro campagna contro il cartello della droga Soles. Gli attacchi, come confermato anche dal Wall Street . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
