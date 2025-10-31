Venezuela Maduro chiede aiuto a Russia Cina e Iran contro gli Usa
Il presidente venezuelano Nicolas Maduro avrebbe chiesto aiuto a Russia, Cina e Iran per la recente crisi con gli Usa. Lo riporta il Washington Post, secondo cui Maduro avrebbe scritto una lettera al presidente russo Vladimir Putin facendogli alcune richieste. Tra queste, un aggiornamento dei radar difensivi, la riparazione di aerei militari e, se possibile, anche dei missili. Secondo il Washington Post, il governo venezuelano non si sarebbe fermato qui, ma avrebbe chiesto una mano anche a Cina e Iran soprattutto per gli aiuti militari. In particolare, al presidente cinese Xi Jinping, Maduro avrebbe proposto una "cooperazione militare" tra i due Paesi per contrastare l'"escalation tra gli Stati Uniti e il Venezuela". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trump con ilVenezuela di Maduro rilancia la Dottrina Monroe, il nuovo volto dei neocon in salsa Maga. La 'cacciata' del nemico dal continente americano Leggi l'articolo - https://www.ilriformista.it/trump-con-il-venezuela-di-maduro-rilancia-la-dottrina-monroe-il - facebook.com Vai su Facebook
Navi Usa davanti al Venezuela. Maduro: “Trump vuole il conflitto”. Il motivo ufficiale è la lotta ai Narcos - X Vai su X
Venezuela nel mirino Usa, Trump: "Non attacco". Maduro chiede aiuto a Cina, Russia e Iran - Donald Trump non sta pensando di attaccare obiettivi in Venezuela. Riporta iltempo.it
Venezuela, Trump smentisce attacco imminente a basi narcos. Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran - Secondo i media americani l’amministrazione statunitense ha individuato una serie di obiettivi, tra cui strutture militari sospettate di essere impiegate nel contrabbando di droga ... Secondo tg.la7.it
“Attacco imminente alle basi del Venezuela”, Trump smentisce i media Usa, Maduro ci crede e chiede aiuto a Putin - Media Usa rivelano un attacco imminente contro le basi militari venezuelane legate al narcotraffico. Lo riporta ilfattoquotidiano.it