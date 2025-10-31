Venezuela l’ira del regime verso il cardinale Porras E gli italiani Trentini e Pilieri restano in galera

Un “inconsueto dispiegamento militare” ha impedito al cardinale Baltazar Porras di raggiungere Isnotú, la terra natale di san José Gregorio Hernández, dove il porporato avrebbe presieduto l’Eucaristia per celebrare la canonizzazione del “medico dei poveri” e di suor María Carmen Rendiles. “Colpisce che succedano questo tipo di cose: dispiegano i militari come se uno stesse tramando chissà cosa”, ha detto il cardinale su Instagram. Il porporato è sotto il mirino del presidente venezuelano Nicolás Maduro dopo aver chiesto di “non dimenticare i prigionieri politici” intervenendo all’Università Lateranense, alla presenza delle autorità venezuelane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, l’ira del regime verso il cardinale Porras. E gli italiani Trentini e Pilieri restano in galera

Approfondisci con queste news

Dalla pressione militare contro il regime di #Maduro in #Venezuela, agli attacchi al narcotraffico in #Colombia, fino al sostegno a #Milei in #Argentina, l'America Latina torna al centro della politica estera statunitense. Qual è la strategia di #Trump nel continent - facebook.com Vai su Facebook

Dalla pressione militare contro il regime di #Maduro in #Venezuela, agli attacchi al narcotraffico in #Colombia, fino al sostegno a #Milei in #Argentina, l'America Latina torna al centro della politica estera statunitense. Qual è la strategia di #Trump nel continent - X Vai su X

Venezuela, l’ira del regime verso il cardinale Porras. E gli italiani Trentini e Pilieri restano in galera - Un “inconsueto dispiegamento militare” ha impedito al cardinale Baltazar Porras di raggiungere Isnotú, la terra natale di san José Gregorio Hernández, dove il porporato avrebbe presieduto l’Eucaristia ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Trump, Maduro e il regime change in Venezuela tra petrolio e ipocrisia - Che guarda caso siede sul primo patrimonio petrolifero al ... Da msn.com

DIARIO VENEZUELA/ Trentini e i problemi del regime che non riguardano solo l’Italia - In Venezuela il regime si ritrova sempre più isolato a livello internazionale e intanto esplode il caso relativo ad Alberto Trentini Mentre si è risolto felicemente il caso della giornalista Cecilia ... Secondo ilsussidiario.net