Venezuela le navi Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas con l' aiuto Mosca | rischio escalation

«L'attacco è imminente», dicono i media americani. Gli Stati Uniti sarebbero quindi pronti a passare dalle minacce ai fatti contro il Venezuela e avrebbe già. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Venezuela, le navi Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): rischio escalation

Leggi anche questi approfondimenti

Alta tensione sul Venezuela 13 navi americane davanti alla costa Possibili gli attacchi missilistici (Una domanda facile facile: chi è l’aggredito e chi è l’aggressore?) da Sara Gandolfi, @Corriere - X Vai su X

Trump ha annunciato “operazioni terrestri” contro i cartelli in Venezuela, inaugurando la nuova moda per vestirsi da salvatore globale senza un mandato ONU. Nei Caraibi, il dispiegamento militare è già imponente: otto navi da guerra, 10.000 soldati, 1.70 - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, le navi Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): rischio escalation - Gli Stati Uniti sarebbero quindi pronti a passare dalle minacce ai fatti contro il Venezuela e avrebbe ... Segnala msn.com

Davanti al Venezuela il più grande spiegamento militare Usa: «E non staranno a guardare. Probabile un attacco missilistico» - Con l'arrivo del gruppo d'attacco della portaerei USS Gerald Ford, gli Stati Uniti disporranno di 13 forze navali, più di 700 missili e oltre 180 Tomahawk. Secondo msn.com

"Possibile attacco missilistico Usa", "Navi schierate in massa". Cosa può succedere in Venezuela - Maxi schieramento navale Usa davanti al Venezuela: crescono i timori di un imminente attacco militare statunitense contro il governo di Maduro ... Lo riporta msn.com