Venezuela le navi da guerra Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas con l' aiuto Mosca | il rischio escalation nei Caraibi

«L'attacco è imminente», dicono i media americani. Gli Stati Uniti sarebbero quindi pronti a passare dalle minacce ai fatti contro il Venezuela e avrebbe già. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Venezuela, le navi da guerra Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): il rischio escalation nei Caraibi

Alta tensione sul Venezuela 13 navi americane davanti alla costa Possibili gli attacchi missilistici (Una domanda facile facile: chi è l’aggredito e chi è l’aggressore?) da Sara Gandolfi, @Corriere - X Vai su X

Trump ha annunciato “operazioni terrestri” contro i cartelli in Venezuela, inaugurando la nuova moda per vestirsi da salvatore globale senza un mandato ONU. Nei Caraibi, il dispiegamento militare è già imponente: otto navi da guerra, 10.000 soldati, 1.70 - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, le navi da guerra Usa con i Tomawahk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): il rischio escalation nei Caraibi - Gli Stati Uniti sarebbero quindi pronti a passare dalle minacce ai fatti contro il Venezuela e avrebbe ... msn.com scrive

Venezuela, nave da guerra Usa arrivata a Trinidad e Tobago - L'arrivo della Uss Gravely, visibile da questa mattina al largo della capitale Port of Spain, è avvenuto ufficialmente per esercitazioni con l'esercito di Trinidad. Scrive tg24.sky.it

Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela. Caracas: “Ci prepariamo a una minaccia militare” - La USS Gravely arriva a Trinidad mentre Trump intensifica la pressione militare su Caracas con l'accusa di narcotraffico ... ilfattoquotidiano.it scrive