Venezuela imminente attacco Usa alle basi narcos Trump frena Maduro chiama Putin L' Onu | inaccettabile Nel mirino porti e scali
Lo riferiscono il Miami Herald e Il Wall Street Journal. Nel mirino il cartello Soles, secondo Washington legato al regime di Maduro. Secondo il Washington Post il presidente venezuelano avrebbe contattato Mosca, ma anche Pechino e Teheran. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Venezuela, i media degli Usa: «Imminente l'attacco alle basi dei narcos» | Nel mirinoporti e piste aeree: quali sono i possibili bersagli
La portaerei USS Gerald R. Ford è in rotta verso i Caraibi mentre cacciatorpediniere e un sottomarino nucleare rafforzano la presenza statunitense nell'area #PNo #PositanoNotizie #Venezuela #mondo #StatiUniti #Tensioni #Attacchi
Venezuela, attacco Usa imminente: "Individuati obiettivi militari e dei narcos". Maduro traballa - L'Amministrazione Trump ha individuato potenziali obiettivi in Venezuela, tra cui strutture militari sospettate di essere utilizzate per il ...
Media, imminente un attacco americano a siti militari del Venezuela. Trump: "Non è vero" - Lo scrive il Miami Herald, chiarendo che l'operazione rientra nella campagna portata avanti dall'Amministrazione Trump contro il cartello della droga Soles ...
"Attacco imminente alle basi del Venezuela". Perché gli Usa mettono nel mirino il Cartel de los soles, il "cartello di Maduro" - Media Usa rivelano un attacco imminente contro le basi militari venezuelane legate al narcotraffico.