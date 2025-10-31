Venezuela il presidente Maduro chiede a Putin un aiuto contro eventuali raid americani Trump | Non sto valutando attacchi

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiesto aiuto a Mosca, Cina e Iran, nel pieno della crisi con gli Stati Uniti. Lo sostiene il Washington Post, secondo cui Maduro ha scritto una lettera al presidente russo Vladimir Putin con alcune richieste. Tra queste, un aggiornamento dei radar difensivi, la riparazione di aerei militari e, potenzialmente, anche i missili. Secondo il Washington Post,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

