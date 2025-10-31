Venezuela il presidente Maduro chiede a Putin un aiuto contro eventuali raid americani Trump | Non sto valutando attacchi

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiesto aiuto a Mosca, Cina e Iran, nel pieno della crisi con gli Stati Uniti. Lo sostiene il Washington Post, secondo cui Maduro ha scritto una lettera al presidente russo Vladimir Putin con alcune richieste. Tra queste, un aggiornamento dei radar difensivi, la riparazione di aerei militari e, potenzialmente, anche i missili. Secondo il Washington Post,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

venezuela presidente maduro chiedeVenezuela, il presidente Maduro chiede a Putin un aiuto contro eventuali i raid americani. - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha scritto una lettera a Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid nei Caraibi da parte degli Stati Uniti. Come scrive msn.com

Mentre Trump aumenta la pressione sul Venezuela, Maduro chiama Putin - Con una lettera riservata il presidente venezuelano ha chiesto missili, radar e caccia alla Russia per rafforzare le difese contro Washington. Scrive ilfoglio.it

venezuela presidente maduro chiede'Maduro ha chiesto l'aiuto di Putin contro gli Usa' - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha scritto una lettera a Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid nei Caraibi da parte degli Stati Uniti. Si legge su msn.com

