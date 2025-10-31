Venezuela il presidente Maduro chiede a Putin un aiuto contro eventuali i raid americani
Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha scritto una lettera a Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid nei Caraibi da parte degli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti di Caracas al Washington Post secondo le quali il venezuelano avrebbe contattato anche la Cina e l’Iran. Maduro ha sollecitato assistenza militare e attrezzature per rafforzare le difese del Paese. Intanto, Donald Trump. 🔗 Leggi su Feedpress.me
#Comunicado Il Venezuela celebra la vittoria mondiale di Cuba all'ONU contro il blocco imperiale La Repubblica Bolivariana del Venezuela si congratula con l'eroico popolo e il governo di Cuba, nonché con il presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez e il g - facebook.com Vai su Facebook
“Dedico questo premio al popolo sofferente del #Venezuela e al Presidente #Trump per il suo decisivo sostegno alla nostra causa”, ha scritto sui social. #NobelPeacePrize - X Vai su X
Venezuela, il presidente Maduro chiede a Putin un aiuto contro eventuali i raid americani. - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha scritto una lettera a Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid nei Caraibi da parte degli Stati Uniti. Riporta gazzettadelsud.it
Venezuela, Usa individuano obiettivi militari per possibili raid - L'Amministrazione Trump ha individuato potenziali obiettivi in Venezuela, tra cui strutture militari sospettate di essere utilizzate per il traffico di droga. Secondo msn.com
Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela: Trump indica gli obiettivi - Le forze militari statunitensi sono pronte all'azione, nel mirino porti e strutture militari. today.it scrive