Venezuela il presidente Maduro chiede a Putin un aiuto contro eventuali i raid americani

31 ott 2025

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha scritto una lettera a Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid nei Caraibi da parte degli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti di Caracas al Washington Post secondo le quali il venezuelano avrebbe contattato anche la Cina e l’Iran. Maduro ha sollecitato assistenza militare e attrezzature per rafforzare le difese del Paese. Intanto, Donald Trump. 🔗 Leggi su Feedpress.me

