Venezuela i media Usa | l' attacco ora è imminente Trump nega | Non sto valutando nessuna azione

Ilmessaggero.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacchi aerei contro obiettivi all'interno del territorio venezuelano rappresenterebbero una significativa escalation della campagna, finora limitata a operazioni contro imbarcazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

venezuela i media usa l attacco ora 232 imminente trump nega non sto valutando nessuna azione

© Ilmessaggero.it - Venezuela, i media Usa: l'attacco ora è imminente. Trump nega: «Non sto valutando nessuna azione»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

venezuela media usa attaccoVenezuela, media: "Attacco Usa potrebbe essere questione di ore, individuati obiettivi militari" - L'Amministrazione Trump ha preso la decisione di attaccare obiettivi militari all'interno del Venezuela e i raid potrebbero scattare in qualsiasi momento. Segnala adnkronos.com

venezuela media usa attacco“Attacco imminente alle basi del Venezuela”. Perché gli Usa mettono nel mirino il Cartel de los soles, il “cartello di Maduro” - Media Usa rivelano un attacco imminente contro le basi militari venezuelane legate al narcotraffico. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

venezuela media usa attaccoVenezuela, le navi Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): rischio escalation - Gli Stati Uniti sarebbero quindi pronti a passare dalle minacce ai fatti contro il Venezuela e avrebbe ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Media Usa Attacco