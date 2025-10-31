Venezuela i media Usa | Imminente l' attacco alle basi dei narcos | Nel mirino porti e piste aeree | quali sono i possibili bersagli
Lo riferiscono il Miami Herald e Il Wall Street Journal. Nel mirino il cartello Soles, secondo Washington legato direttamente al regime di Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
The mission off the coast of Venezuela marked the third such bomber flight since Oct. 15. U.S. military officials have described the flights as “bomber attack demonstrations.” MORE: https://www.airandspaceforces.com/air-force-b-1s-fly-venezuela-again-show-of - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela, i media Usa: «Imminente l'attacco alle basi dei narcos» - Nel mirino il cartello Soles, secondo Washington legato direttamente al regime di Nicolas Maduro ... Secondo msn.com