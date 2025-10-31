Venezuela i media Usa | Imminente l' attacco a basi dei narcos Trump frena L' Onu | raid inaccettabili | Nel mirino porti e piste aeree

Lo riferiscono il Miami Herald e Il Wall Street Journal. Nel mirino il cartello Soles, secondo Washington legato direttamente al regime di Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Venezuela, i media Usa: «Imminente l'attacco a basi dei narcos». Trump frena. L'Onu: raid inaccettabili | Nel mirino porti e piste aeree

Altri contenuti sullo stesso argomento

La polizia di Dearborn ha dichiarato in un post sui social media che il dipartimento era stato informato delle operazioni - facebook.com Vai su Facebook

“Attacco imminente alle basi del Venezuela”. Perché gli Usa mettono nel mirino il Cartel de los soles, il “cartello di Maduro” - Media Usa rivelano un attacco imminente contro le basi militari venezuelane legate al narcotraffico. Secondo ilfattoquotidiano.it

Venezuela, media: "Attacco Usa potrebbe essere questione di ore, individuati obiettivi militari" - L'Amministrazione Trump ha preso la decisione di attaccare obiettivi militari all'interno del Venezuela e i raid potrebbero scattare in qualsiasi momento. Si legge su adnkronos.com

Venezuela, le navi da guerra Usa con i Tomawahk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): il rischio escalation nei Caraibi - Gli Stati Uniti sarebbero quindi pronti a passare dalle minacce ai fatti contro il Venezuela e avrebbe ... Da msn.com