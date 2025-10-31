Venezuela i media americani rilanciano | Usa pronti a colpire ma Trump nega
Attacco imminente. Anzi no. Nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre si è consumato un breve giallo, quando due importanti giornali americani hanno riportato la notizia che Washington avrebbe approvato la lista di obiettivi militari legati ai narcos da colpire in Venezuela, con le operazioni militari ritenute “imminenti”. Poche ore dopo, però, è arrivata la smentita ufficiale del Presidente americano Donald Trump. Il giallo sull’attacco imminente. La miccia che ha innescato il panico diplomatico (e finanziario) è stata accesa quasi simultaneamente da due delle testate più influenti degli Stati Uniti: il Miami Herald e il Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Panorama.it
