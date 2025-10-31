Venezuela gli Usa pronti ad attaccare | Individuati gli obiettivi

Gli Stati Uniti sono pronti all’attacco. L’amministrazione guidata da Donald Trump avrebbe infatti deciso di attaccare alcune installazioni militari in Venezuela. I raid, secondo quanto riportano alcuni media, potrebbero cominciare in qualsiasi momento, forse potrebbe trattarsi addirittura di questione di ore, al massimo giorni. L’obiettivo dell’operazione, come scrive il Miami Herald, è quello di distruggere le installazioni militari che secondo gli Usa vengono utilizzate per il traffico di droga. Nel mirino di Washington è finito anche il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, che per gli Usa guida in qualche modo le operazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Venezuela, gli Usa pronti ad attaccare: “Individuati gli obiettivi”

Scopri altri approfondimenti

Stati Uniti pronti ad attaccare il Venezuela. «Individuati gli obiettivi militari per i raid» - facebook.com Vai su Facebook

La portaerei Gerarld Ford, i cacciatorpedinieri, i bombardieri: Usa pronti all'attacco al Venezuela? (Ma ora l'Europa è sguarnita) - X Vai su X

Venezuela, le navi da guerra Usa con i Tomawahk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): il rischio escalation nei Caraibi - Gli Stati Uniti sarebbero quindi pronti a passare dalle minacce ai fatti contro il Venezuela e avrebbe ... Riporta ilmessaggero.it

Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela: Trump indica gli obiettivi - Le forze militari statunitensi sono pronte all'azione, nel mirino porti e strutture militari. Si legge su today.it

Venezuela, Usa pronti ad attaccare obiettivi militari/ Nave lanciamissili attracca a 25 miglia dalla costa - Venezuela, Usa schierano nave lanciamissili davanti alla costa, Trump potrebbe autorizzare un attacco di terra contro obiettivi usati dai narcotrafficanti ... Come scrive ilsussidiario.net