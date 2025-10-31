Venezuela gli Stati Uniti pronti all' attacco Individuati gli obiettivi militari per i raid
Attacchi aerei contro obiettivi all'interno del territorio venezuelano rappresenterebbero una significativa escalation della campagna, finora limitata a operazioni contro imbarcazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
