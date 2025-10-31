Venezuela gli Stati Uniti pronti a colpire le basi dei narcos legati a Maduro Attacco imminente – La diretta

Gli Stati Uniti si preparano a un possibile attacco contro obiettivi militari in Venezuela. Lo riportano il Miami Herald e il Wall Street Journal, citando fonti informate sui piani dell’amministrazione Trump. L’operazione potrebbe scattare nelle prossime ore o giorni. L’obiettivo sarebbe la distruzione delle basi utilizzate dal cartello della droga Soles, che Washington ritiene controllato da esponenti del regime di Nicolás Maduro. Le fonti affermano che i raid aerei mirerebbero anche a colpire la catena di comando del cartello. Quest’ultimo è accusato dagli Stati Uniti di esportare fino a 500 tonnellate di cocaina all’anno verso Nord America ed Europa. 🔗 Leggi su Open.online