Venezuela allarme su un attacco USA imminente | smentita di Trump flotte in posizione e monito dell’ONU

Sbircialanotizia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clima si è fatto denso nei Caraibi. Da Washington trapelano ricostruzioni che parlano di un’operazione militare pronta a colpire obiettivi all’interno del Venezuela, mentre la presenza navale statunitense cresce a vista d’occhio. Nel mezzo, una risposta secca del presidente americano – «No» – alla domanda se stesse valutando raid sul territorio venezuelano. E intanto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

venezuela allarme su un attacco usa imminente smentita di trump flotte in posizione e monito dell8217onu

© Sbircialanotizia.it - Venezuela, allarme su un attacco USA “imminente”: smentita di Trump, flotte in posizione e monito dell’ONU

Altri contenuti sullo stesso argomento

venezuela allarme attacco usaVenezuela, Usa pronti ad attaccare obiettivi militari/ Nave lanciamissili attracca a 25 miglia dalla costa - Venezuela, Usa schierano nave lanciamissili davanti alla costa, Trump potrebbe autorizzare un attacco di terra contro obiettivi usati dai narcotrafficanti ... Riporta ilsussidiario.net

venezuela allarme attacco usa"Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela": Trump indica gli obiettivi, ma poi frena - Le forze militari statunitensi sono pronte all'azione, nel mirino porti e strutture militari. Scrive today.it

venezuela allarme attacco usaLa nuova guerra alla droga: «Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela di Maduro» - Secondo i media americani, gli attacchi potrebbero essere imminenti. Scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Allarme Attacco Usa