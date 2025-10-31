Venezia saluta il Vaporetto Rosa con un concerto di tre musiciste della Fenice
Ultima tappa a Venezia per il Vaporetto Rosa: questa mattina in Riva San Biasio, di fronte al Museo Storico Navale, si è concluso il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per l'occasione, il Teatro La Fenice ha portato a bordo del vaporetto la propria musica, grazie a una raffinata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Rien va plus per Marta Di Pol, prima donna croupier d’Italia che saluta ufficialmente il Casinò di Venezia dopo ben quarantun anni di carriera. - facebook.com Vai su Facebook
Venezia saluta il Vaporetto Rosa - Ultima tappa a Venezia per il Vaporetto Rosa: questa mattina in Riva San Biasio, di fronte al Museo Storico Navale, si è concluso l’Ottobre Rosa 2025, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al ... Secondo live.comune.venezia.it
Venezia saluta il Vaporetto Rosa: si conclude il mese della prevenzione del tumore al seno - Si è svolto questa mattina, in Riva San Biasio di fronte al Museo Storico Navale, l’appuntamento conclusivo dell’Ottobre Rosa 2025, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con l’ultima ... Da live.comune.venezia.it
L'Ottobre Rosa si conclude con la musica della Fenice - Si concluderà il 31 ottobre con la musica del Teatro La Fenice l'Ottobre Rosa 2025 di Venezia, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Come scrive msn.com