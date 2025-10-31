Vendita di San Siro rogito notarile rinviato alla prossima settimana | attese garanzie finanziarie
Milano, 31 ottobre 2025 – Martedì il sindaco Giuseppe Sala aveva previsto che il rogito per la cessione dello stadio di San Siro dal Comune a Milan e Inter sarebbe stato fatto entro oggi. Ma così non sarà. I club fanno sapere che l’atto curato dal notaio Filippo Zabban slitta alla prossima settimana: la firma delle parti dovrebbe avvenire lunedì o martedì. Comunque in tempo – a meno di ulteriori rinvii – per rispettare la scadenza del 10 novembre. Tra due domeniche, infatti, il secondo anello del Meazza compirà 70 anni e se l’impianto non sarà stato ancora ceduto a Diavolo e Biscione potrebbe essere vincolato dalla Sovrintendenza milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
