Vendita di San Siro rogito notarile rinviato alla prossima settimana | attese garanzie finanziarie

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 31 ottobre 2025 –  Martedì il sindaco Giuseppe Sala aveva previsto che il rogito per la cessione dello stadio di San Siro dal Comune a Milan e Inter sarebbe stato fatto entro oggi. Ma così non sarà. I club fanno sapere che l’atto curato dal notaio Filippo Zabban   slitta alla prossima settimana: la firma delle parti dovrebbe avvenire lunedì o martedì. Comunque in tempo – a meno di ulteriori rinvii – per rispettare la scadenza del 10 novembre. Tra due domeniche, infatti, il secondo anello del Meazza compirà 70 anni e se l’impianto non sarà stato ancora ceduto a Diavolo e Biscione potrebbe essere vincolato dalla Sovrintendenza milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vendita di san siro rogito notarile rinviato alla prossima settimana attese garanzie finanziarie

© Ilgiorno.it - Vendita di San Siro, rogito notarile rinviato alla prossima settimana: attese garanzie finanziarie

Argomenti simili trattati di recente

vendita san siro rogitoVendita di San Siro, rogito notarile rinviato alla prossima settimana: attese garanzie finanziarie -  La scadenza è il 10 novembre, quando scatterebbe il vincolo sul secondo anello Operazione conclusa tramite tre società ... Da ilgiorno.it

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter. Sala: "Rogito entro venerdì" - Il sindaco Giuseppe Sala ha confermato che la firma del passaggio di proprietà dello stadio potrebbe arrivare entro questa settimana: "Stiamo lavorando in queste ore con il notaio e le squadre per ... Si legge su sport.sky.it

vendita san siro rogitoSan Siro: rogito per passaggio a Milan e Inter slitta a prossima settimana - Al lavoro con banche, nodo tempi su ok finanziamento 100 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Vendita San Siro Rogito