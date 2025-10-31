vela ugolini giubilei svettano nel day 1 dei campionati italiani a palermo bene anche maggetti

Ieri si è disputata la giornata d’apertura dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2025 di vela, in programma a Palermo fino a domenica 2 novembre. Il CICO, che accoglie quest’anno 399 atleti provenienti da 20 Paesi (è una regata Open), si è aperto con un day-1 lungo e difficile per le condizioni di vento leggero (diventato poi medio) che hanno costretto le varie flotte ad una lunga attesa prima di svolgere le prime regate della manifestazione. Percorso netto dopo tre prove tra i Nacra 17 per i vice-campioni mondiali Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che provano subito la fuga in classifica davanti a Federico Figlia di GranaraCaterina Sedmak e Arto HirschSofia Borgia. 🔗 Leggi su Oasport.it

