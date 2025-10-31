Vela Ugolini Giubilei svettano nel day-1 dei Campionati Italiani a Palermo Bene anche Maggetti
Ieri si è disputata la giornata d’apertura dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2025 di vela, in programma a Palermo fino a domenica 2 novembre. Il CICO, che accoglie quest’anno 399 atleti provenienti da 20 Paesi (è una regata Open), si è aperto con un day-1 lungo e difficile per le condizioni di vento leggero (diventato poi medio) che hanno costretto le varie flotte ad una lunga attesa prima di svolgere le prime regate della manifestazione. Percorso netto dopo tre prove tra i Nacra 17 per i vice-campioni mondiali Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che provano subito la fuga in classifica davanti a Federico Figlia di GranaraCaterina Sedmak e Arto HirschSofia Borgia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mondiali di #Vela, Cagliari: ieri la coppia di velisti dell'#AeronauticaMilitare formata dal 1° Av. Maria Giubilei e dal 1° Av. Gianluigi Ugolini ha vinto la medaglia d'argento , confermandosi ancora una volta ai vertici mondiali di specialità nella Classe Nacra 17 - X Vai su X
Emozioni a Cagliari per le Medal Race dei mondiali della vela olimpica acrobatica (con nuovi format) - GIORNO DECISIVO: QUI LIVE STREAMING - CAMPIONATI DEL MONDO 49er, 49erFX E NACRA 17 DAY 5: GIGI UGOLINI E MARIA GIUBILEI CHIUDONO - facebook.com Vai su Facebook
Vela, Ugolini/Giubilei svettano nel day-1 dei Campionati Italiani a Palermo. Bene anche Maggetti - Ieri si è disputata la giornata d'apertura dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2025 di vela, in programma a Palermo fino a domenica 2 novembre. Si legge su oasport.it
Vela: Ugolini-Giubilei argento ai Mondiali Nacra 17 a Cagliari - Medaglia d'argento per Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei ai Mondiali di Nacra 17, l'appuntamento più importante della stagione post olimpica svoltosi a Cagliari, nel Golfo degli Angeli. Scrive ansa.it
Il Truman show di Gualtieri: la Vela inaugurata per il Giubileo dei giovani non è affatto completata - Sabato 2 e domenica 3 agosto si svolgerà l’incontro giubilare di papa Leone XIV con un milione di giovani provenienti da tutto il mondo. Riporta ilfattoquotidiano.it