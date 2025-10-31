Vela | Chiavarini detta legge nel day-2 ai Campionati Italiani di Palermo bella gara ne 470 misto

Va in archivio una giornata oltremodo difficile in quel di Palermo, città che ospita questo fine settimana i Campionati Italiani 2025 di vela riservati alle classi olimpiche. A causa delle condizioni meteorologiche avverse contrassegnata da forti piogge infatti il programma è stato parzialmente stravolto. Sul golfo di Mondello (acqua dedicata all’ILCA 6, ILCA 7 e 470 misto) il vento, in un modo o nell’altro, si è steso, mentre a Sferracavallo (Nacra 17, 49er, 49erFX) è stato necessario annullare alcune prove, così come ad Isola delle Femmine (IQ Foil, Formula Kite). Nell’ILCA 7 sono andati in scena due segmenti (cinque il numero totale) con protagonista sempre il solito Lorenzo Brando Chiavarini che, dominandoli entrambi, ha portato il suo punteggio netto a 7 scavando un solco profondo su Dimitri Peroni, secondo con 17 (2-6 per lui oggi) davanti a Cesare Barabino, terzo a quota 18 (6-9). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: Chiavarini detta legge nel day-2 ai Campionati Italiani di Palermo, bella gara ne 470 misto

